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تقرير للبنتاغون يكشف عن تفوق الصين في بعض المجالات والتقنيات العسكرية

تقرير للبنتاغون يكشف عن تفوق الصين في بعض المجالات والتقنيات العسكرية
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