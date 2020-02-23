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تنظيم القاعدة يؤكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي

منشور 23 شباط / فبراير 2020 - 05:42
تنظيم القاعدة يؤكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة قتلت الريمي في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

 قال موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت الأحد إن تنظيم القاعدة أكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة قتلت الريمي في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

وترى الولايات المتحدة فرع القاعدة في جزيرة العرب أخطر فروع التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.
 


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