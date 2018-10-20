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"جت" تطلق رحلاتها من عمان إلى دمشق.. وحداد: "جابر-ناصيب" حيوي للمنطقة

"جت" تطلق رحلاتها من عمان إلى دمشق.. وحداد: "جابر-ناصيب" حيوي للمنطقة
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