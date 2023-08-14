جريمة بشعة تهز القاهرة: امرأة وزوجها وابنهما يقتلون بوحشية

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل جريمة قتل بشعة وقعت في منطقة "مساكن عين شمس" في القاهرة، حيث تم قتل امرأة وابنها وزوجها بوحشية، اثر حرقهم بالبنزين على يد شقيقها الذي يعمل سائقاً.

هذه الجريمة أثارت صدمة كبيرة في أوساط المصريين خلال الساعات الماضية، وفيما يلي تفاصيل الجريمة التي هزت الشارع المصري:

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين.

فور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فورًا إلى مكان الحادث، وبعد فحص الموقع، تبيَّن وجود 3 جثث و11 مصابًا بحروق وكسور واختناقات تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

خلافات مرتبطة بالميراث

وبعد تنفيذ الإجراءات الأمنية المعتادة، تم التحقق من أن شابًا قام بسكب البنزين داخل شقة في الطابق الثالث، ثم أشعل النيران فيها بسبب خلافات مرتبطة بالميراث مع أفراد عائلته. وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

أمام فريق البحث، أقر المتهم بأن الجريمة نجمت عن خلافات عائلية حول الميراث، حيث قامت شقيقته المجني عليها بتأجيل دفع مبلغ 100 ألف جنيه كان مستحقًا عليها. أفاد المتهم بأنه قام بالتقاط أكثر من 10 مرات للمطالبة بالمبلغ المالي، الذي كان يحتاجه لتسديد ديونه ومستحقاته، لكن شقيقته تسببت في تأجيل الأمور في كل مرة.

وأضاف المتهم أن شقيقته قدمت مبلغ 3 آلاف جنيه له في المرة الأخيرة قبل أسبوعين، ووعدته بتسديد باقي المبلغ خلال أيام.

ديون وصعوبات مالية

وعلى الرغم من أنه منحها وقتًا كافيًا لتسوية الأمور، إلا أنه انفعل بعدما رأى صور أفراد عائلتها في مصيف بينما هو يعاني من ديونه وصعوبات مالية.

عندما عادت شقيقته وزوجها وأطفالهم من المصيف، التقى المتهم بهم وأعرب عن غضبه إزاء تصرفاتهم وتجاهلهم لأوضاعه المالية.

تصاعد النقاش وتبادل الكلمات الحادة بين المتهم وزوج شقيقته، حيث اندلعت المشادة وطرد السائق من الشقة بكلمات مهينة.

بعد خروج المتهم من الشقة، أعلن عزمه العودة في اليوم التالي والمطالبة بمستحقاته المالية، وعندما عاد، أتى ومعه زجاجة بنزين. فبعد أن فتح الباب له، أجابه ابن شقيقته بسلوك عدائي وأعاد تجريده من كرامته. غضب المتهم وهدده بالعنف إذا لم يستمع إليه.

صب البنزين على رأس ابن شقيقة الجاني

في تلك اللحظة، قام المتهم بصب زجاجة البنزين على رأس ابن شقيقته وأشعل النيران فيه. بالإضافة إلى ذلك، قام أيضًا بإشعال النيران في الشقة بأكملها، مما أدى إلى وفاة من في الشقة وإصابة 11 آخرين من الأسرة والجيران بالحروق واختناقات بسبب الدخان.

بعد الحادثة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة بتدبير من النيابة العامة.

وقامت مباحث القاهرة بالقبض على المتهم وأحالته للتحقيق أمام النيابة العامة.

شاهد عيان يروي تفاصيل مروعة

هريدي، أحد الشهود العيان، أدلى بشهادته حول الواقعة. وأوضح أن المتهم ألقى البنزين داخل المنزل من خلال الأبواب، ثم سكب البنزين على زوج شقيقته وأشعل النيران أولاً داخل غرفة نومه، ثم أغلق الباب. واستمر المتهم في إشعال النيران داخل مختلف أنحاء الشقة.

هريدي أفاد بتفاصيل أخرى مروعة، حيث قال: "سكب البنزين على زوج أخته وهو نائم وأغلق الباب عليه. ثم توجه لإشعال النيران في أرجاء الشقة. زوج أخته الأول توفي وهو يحمل ابنه في حضنه، وزوج أخته الثانية قفز من النافذة في محاولة للنجاة من الحريق، ولكنه توفي بسبب إصابته بالغمر بعد سقوطه على رأسه".

