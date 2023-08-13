بالفيديو.. سائحة خليجية تتعرض للمضايقة وتنفجر غضبا بوجه الأتراك

في إطار استمرار نهج العنصرية ضد العرب في تركيا، واستنادًا إلى حملات رسمية لمُلاحقة المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين تحت مظلة "العودة الطوعية"، تم تداول مقطع فيديو يُظهر تعرض سيدة خليجية للمُضايقة في مطعم "ماكدونالدز" بمنطقة "فيابورت آسيا"، وهي منطقة تسوق في إسطنبول.

في الفيديو المنتشر، قام شخص بدفع السيدة خليجية في محاولة لإزعاجها دون سبب معروف.

ردًا على هذا السلوك، انفجرت المرأة بالصراخ عليهم باللغة الإنجليزية، وأعربت عن استيائها بشكل واضح. وقالت: "إذا لم تُرِدوننا هنا، فلتتوقف السياحة وتكلموا مع أردوغان".

هذا الحادث يأتي ضمن سياق متصاعد للتوترات والحوادث العنصرية ضد العرب في تركيا، والتي قد تكون لها تأثيرات سلبية على صورة البلاد وعلاقاتها الدولية.

