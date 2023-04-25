جو بايدن يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن رسميا ترشحه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 في الولايات الأمريكية المتحدة.

وجرى إعلان الرئيس الأمريكي نيته للترشح لفترة ثانية عبر تسجيل مصور قام بنشره اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة سي إن إن عبر خبر عاجل.

وسبق إعلان بادين الترشح للإنتخابات الرئاسية هجوم من قبل رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب، على الرئيس جو بايدن، وذلك من خلال بيان أصدره قبيل ساعات من إعلان الأخير ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

ووصف ترامب إدارة بايدن في بيان مطول بـ "الفاشلة" خاصة في ملفات التضخم والهجرة والجريمة والتعليم.