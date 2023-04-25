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ترامب يهاجم جو بادين ويصفه بالفاشل

تاريخ النشر: 25 نيسان / أبريل 2023 - 09:05
ترامب
ترامب

هاجم رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وذلك من خلال بيان أصدره قبيل ساعات من إعلان الأخير ترشحه لولاية رئاسية ثانية. 

ووصف ترامب إدارة بايدن في بيان مطول بـ "الفاشلة" خاصة في ملفات التضخم والهجرة والجريمة والتعليم.

وقال ترامب: "يمكنك أن تأخذ أسوأ 5 رؤساء في التاريخ الأمريكي، وتجمعهم معا، ولن يكونوا قد تسببوا في الضرر الذي ألحقه جو بايدن بأمتنا في بضع سنوات قصيرة فقط.

وأشار ترامب قائلا: "مع هذه الرئاسة الكارثية والفاشلة، يكاد يكون من غير المعقول أن يفكر بايدن في الترشح لإعادة انتخابه من جديد.
 

كلمات دالة:دونالد ترامبترامببايدن

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