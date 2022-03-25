الجيش الروسي يطبق على كييف وينشر خريطة سيطرته في اوكرانيا

اعلن الجيش الروسي انه احكم حصار العاصمة كييف اضافة الى خاركوف ثاني اكبر مدن اوكرانيا مع اكتمال المرحلة الاولى من الهجوم الذي يشنه منذ نحو شهر، ونشر ما قال انها خريطة الاراضي الخاضعة لسيطرته في هذا البلد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الذي تطلق عليه تسمية "العملية الخاصة لحماية دونباس" تسير وفقا لجدولها، مع تفادي الخسائر فِي صفوف العسكريين الروس والمدنيين، وبالاعتماد على أسلحة عالية الدقة.

واضافت أن القوات الروسية سيطرت على معظم أراضي مقاطعتي خيرسون وزابورجيا شرقي أوكرانيا، كما أطبقت الحصار على العاصمة كييف ومدن خاركوف وتشيرنيغوف وسومي، ونيقولايف الاستراتيجية الساحلية.

وأعلنت عن إنجاز أهم أهداف المرحلة الأولى من العملية الخاصة وتكبيد القوات الأوكرانية ثلاثين ألف قتيل وجريح، وتدمير نظام الدفاع الجوي الأوكراني، والقضاء على قوات كييف البحرية بالكامل.

وأكد النائب الأول لرئيس الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تشمل 276 مدينة وبلدة وقرية.

وأفاد بأن قوات الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك تسيطر حاليا على 93% من أراضي الجمهورية، بينما تسيطر الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك على 54% من أراضي الجمهورية.

وقال رودسكوي إن ”الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية قد تحققت بشكل عام“.

وبين أنه ”تم تقليص القدرات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، مما يجعل من الممكن تركيز جهودنا الأساسية على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس“.

وقال رودسكوي إن 1351 جنديا روسيا لقوا حتفهم في العملية وأصيب 3825.

ولم يعلن الجيش الروسي رقما رسميا لعدد القتلى والجرحى منذُ الـ2 من شهر مارس/آذار الجاري، عندما قال إن 498 جنديا لقوا حتفهم.

وقال الجيش الأوكراني إن نحو 15 ألف جندي روسي لقوا حتفهم في المعارك.

وقال الجيش الروسي، اليوم الجمعة، إنه لا يستبعد اقتحام المدن الأوكرانية التي حاصرها، وإن روسيا سترد على الفور على أي محاولة لإغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا، وهو أمر طلبت كييف من حلف شمال الأطلسي القيام به، ولكن الحلف رفضه خشية حدوث مواجهة مباشرة بين القوات الروسية وقواته.

وذكرت هيئة الأركان الروسية أن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستستمر إلى أن تكمل القوات الروسية المهام التي تم تحديدها، دون أن تحدد ما هي تلك المهام.

وقال رودسكوي إن الجيش الروسي كان قد درس خيارين لعملياته في أوكرانيا، أحدهما كان يقتصر على دونباس، والآخر على كامل أراضي أوكرانيا، وذلك قبل أن يختار الخيار الثاني.

وقالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بلدات شرقي كييف، وإن القوات الروسية التي كانت تحاول السيطرة على العاصمة تتراجع؛ بسبب خطوط الإمداد التي تجاوزت إمكانياتها، في مؤشر على تحول في زخم القتال.