دوي انفجارات في سماء دمشق (فيديو)

سمع دوي انفجارات في دمشق في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي من الأجواء اللبنانية.

وقبيل ذلك حلق طيران إسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الوكالة السورية للانباء (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية

وتوقف القصف تماما دون أن يستغرق القصف زمنا كما جرت العادة في عمليات القصف السابقة.

يذكر أن عدة مناطق في سوريا وخاصة العاصمة دمشق تعرضت لقصف متكرر خلال الأشهر الفائتة، وكان آخر الاستهدافات جرى في إبريل الماضي، وأعلن مصدر عسكري سوري في وقته أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وكانت وكالة سانا ذكرت أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء المدينة.