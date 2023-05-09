رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الامارات

أكد سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقوم بزيارة أبو ظبي في ظل علاقات كبيرة مع الإماراتيين على حد وصفه.

وتأتي تصريحات حايك عقب أن نظمت السفارة الإسرائيلية في الإمارات احتفالا بذكرى قيام الدولة الـ75 الخميس الماضي.

وكشف حايك عبر تصريحات مع قناة i24NEWS الإسرائيلية عن انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، واصفا العلاقات بين الدول اليهودية والخليجية بأنها أشبه بسيارة تسير بسرعة إلى الأمام بدون ترس للرجوع إلى الخلف.

وفيما يتعلق بالتقارب بين السعودية وإيران على العلاقات مع إسرائيل، أوضح سفير إسرائيل لدى الإمارات أن "السعودية والإمارات دولتان ذات سيادة.

لافتا إلى أنه من الممكن نقل "رسالتنا" وهم يعرفون بالضبط ما نفكر فيه بشأن إيران وخططها.

مضيفا: "كنا نأمل أن تركز إيران على استثمار الوقت والمال في التعليم أو الصحة، بدلا من "الإرهاب" في المنطقة، على حد وصفه.

أكد حايك انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم وتوسع الاتفاقات مع إسرائيل، مشيرا أيضا تغيير العالم، وأيضا تغيير الشرق الأوسط من خلال بناء عالم أفضل للأجيال القادمة، مع شركائنا الإماراتيين.

ووقع في "إسرائيل" اتفاقية جمركية بين الجانبين الشهر الماضي حضرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين وأيضا سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة.

