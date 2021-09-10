السلطة الفلسطينية تتراجع عن اتفاق المنحة القطرية لموظفي غزة

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزّة الجمعة، ان السلطة الفلسطينية في رام الله ابلغتها بتراجعها عن الاتفاق المبرم بين الجانبين بخصوص صرف منحة مالية لموظفي القطاع.

وقال رئيس اللجنة، محمد العمادي.أن السلطة الفلسطينية أبلغته قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد في غزة، رغم التفاهمات الأخيرة وتحويل قطر الأموال للسلطة تمهيدا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة.

وأوضح العمادي أن مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق "تمثّلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب"، مؤكدا أن اللجنة القطرية تعمل حاليا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيار/مايو الماضي إدخال المنحة لغزة، بذريعة عدم الاستقرار الأمني مع القطاع، ولضمان عدم استفادة حركة "حماس" منها.

وفي 18 آب/ أغسطس الجاري، وقعت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم لتوزيع منحة دولة قطر النقدية لصالح 100 ألف أسرة فقيرة بالقطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة شهريا، اعتبارا من بداية أيلول/ سبتمبر.

وللجّنة قطرية لإعادة الإعمار دور كبير في تنفيذ مشاريع تنموية، والتخفيف من آثار الحصار المفروض على القطاع منذ 2008.

ويسود التوتر في قطاع غزة منذ عدة أسابيع، جرّاء تشديد إسرائيل الحصار على القطاع، وهو ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وترفض إسرائيل السماح بإعادة إعمار ما دمرته حربها الأخيرة في غزة، وتربط ذلك بإعادة "حماس" 4 محتجزين إسرائيليين لديها، بينهم جنديان، وهو ما ترفضه الحركة التي تطالب بعقد صفقة تبادل للأسرى.