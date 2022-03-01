روسيا استخدمت "قنبلة فراغية" في أوكرانيا

كشفت سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن، أوكسانا ماركاروفا، أن روسيا استخدمت قنبلة فراغية محظور استخدامها بموجب اتفاقية جنيف، في هجماتها على أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن السفيرة الأوكرانية عقب لقائها مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، قولها: “استخدم الروس القنبلة الفراغية في أوكرانيا اليوم، والتي يعد استخدامها محظورا بموجب اتفاقية جنيف، الدمار الذي تحاول روسيا إحداثه في أوكرانيا هائل”.

وتعليقا على تصريحات السفيرة الأوكرانية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في المؤتمر الصحافي اليومي: “لقد سمعنا هذه الأخبار ولكن لم نتمكن من تأكيدها بعد، إذا كان هذا صحيحا فستكون جريمة حرب”.

وتُعرف القنبلة الفراغية بأنها إحدى القنابل غير النووية التي تتمتع بقوة تدميرية عالية.