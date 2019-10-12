روسيا تعطل بياناً مشتركاً لمجلس الأمن يدعو لوقف "نبع السلام"

عطلت روسيا، الجمعة، صدور بيان مشترك عن مجلس الأمن الدولي يتضمن مطالبة بإيقاف عملية “نبع السلام” التي تنفذها تركيا شمالي سوريا.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته مراسلة الأناضول التي حصلت على نسخة من نص مشروع البيان الذي أعدته الولايات المتحدة، ويدعو لـ”ايقاف” العملية و”إزالة المخاوف الأمنية(لتركيا) بطرق دبلوماسية”.

وأعرب نص المشروع الذي قدمته واشنطن لأعضاء مجلس الأمن الدولي، عن “القلق من العملية العسكرية التي اطلقتها تركيا والأبعاد الإنسانية والأمنية التي ستسببها، وإمكانية إلحاقها الضرر بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في محاربة داعش”.

وأكد النص ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم “بشكل آمن وطوعي وفي إطار القانون الإنساني الدولي”، داعيًا جميع الأطراف المعنية حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية “بدون عوائق وبشكل آمن ومستدام”.

وشدد على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيرا إلى إمكانية حل أزمتها عن طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب في سوريا)، وليس بالوسائل العسكرية.

يذكر أنه لكي يتسنى لمجلس الأمن الدولي إصدار بيان مشترك، لا بد من موافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على ما تصفه تركيا بالممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية للبلاد، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. (الأناضول)