زعيم حزب تركي حليف لأردوغان يعتزم التوجه إلى سوريا ولقاء الأسد

يعتزم دوغو برينشاك، زعيم حزب "الوطن" اليساري، الحليف لأردوغان من خارج الحكومة، القيام بزيارة إلى سوريا خلال الفترة المقبلة، للقاء الرئيس بشار الأسد، ووزراء من حكومة دمشق، بحسب تصريحات للصحفي التركي باريش ياركداش.

وقال ياركداش خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أن زعيم حزب "الوطن"، دوغو برينشاك، الحليف لأردوغان من خارج الحكومة، "سيتجه خلال الأيام العشرة القادمة إلى سوريا برفقة رجل الأعمال أدهم سنجاك المنضم حديثا إلى الحزب بعد استقالته من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم".

وأشار إلى أن "الزيارة ستشمل لقاء غير رسمي مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووزراء الحكومة السورية".

أوغلو: النظام السوري لا يؤمن بالحل السياسي

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد اتهم النظام السوري، اليوم الثلاثاء، بعدم إيمانه بالحل السياسي لإنهاء الصراع.

وقال أوغلو: إن "المعارضة السورية تثق بتركيا، ونحن لم نخذلها أبدا، وإنما قلنا إن التفاهم شرط لإحلال الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا".

وتابع: "يجب على جميع الأطراف الجلوس إلى طاولة الحوار وإنهاء الصراع في سوريا".