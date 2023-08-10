سائقو مركبات ينجون بأعجوبة من سيل جارف بسلطنة عمان(فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مقطع فيديو مؤثر يظهر لحظة انهيار غير متوقع للتربة واندفاعها عبر الطريق في وادي الهجر بولاية عبري، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متعددة في السلطنة يوم الأربعاء.

يعتبر وادي الهجر في ولاية عبري من أبرز الأودية في منطقة الظاهرة، ويقع على بعد نحو 50 كيلومترًا من مركز مدينة عبري. يتدفق المياه في هذا الوادي بكثافة خلال فصل الأمطار، ما يجعله مقصدًا للأهالي والسياح للاستمتاع بجريان المياه والمناظر الطبيعية الخلابة.

تظهر لقطات الفيديو الصادمة التي نُشِرَت عبر حساب "الخيمة العمانية" على "تويتر" الانهيارات القوية في وادي الهجر بولاية عبري، نتيجة الأمطار والسيول، وتدفق كميات كبيرة من التربة والمياه بقوة من فجوة جبلية نحو الطريق، ويظهر سيارات تحاول بصعوبة المرور والهروب من تلك المنطقة.

يُذكر أن هذا الحادث يأتي في سياق الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق في السلطنة، وقد جرى تداول مقاطع فيديو عديدة تُظهِر تأثير هذه الأمطار على البنية التحتية والمناطق الطبيعية في السلطنة.