ساحر باكستاني يثير الجدل بشفاء المرضى باللمس (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر رجلًا باكستانيًا يزعم قدرته على شفاء المرضى في لحظات معدودة، باستخدام طرق غريبة تتضمن اللمس والإشارة والضغط على مناطق معينة في الجسم، مما أثار جدلاً واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل.

المقطع المتداول يظهر رجلاً جالسًا على كرسي متحرك، وخلفه رجل آخر يمارس ضغطًا قويًا على رقبته، وفي الوقت نفسه، يقوم شخص ثالث بتحريك يده اليمنى أمام وجهه بحركات غير تقليدية، وهو ينطق بعبارات غير واضحة بلهجة محلية، وفي نهاية المقطع، يقوم الرجل الثالث فجأة بالضغط على جبينه وسحب يده بسرعة.

ويقدّم الرجل الثاني، للمريض الباكستاني دعوة للوقوف ومفاجأة الحضور بمغادرته الكرسي المتحرك.

صيحات الدهشة

وبدأ المريض بالوقوف بنجاح وسط صيحات الدهشة والدعاء من الحضور، ثم توجه إلى الشخص الثاني وقام بتقبيل يده بامتنان.

دجل وخداع

هذا المقطع الفيديو أثار جدلاً واسعاً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بأنه نوع من أنواع الدجل والخداع المستفز للأشخاص البسطاء، كما تباينت آراء المشاهدين حيال مدى صحة هذه الظاهرة ومدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على الجمهور.

وتأتي هذه الحالات الغريبة والخادعة غالبًا في سياق المجتمعات القروية الفقيرة حول العالم، حيث ينتشر الجهل والتخلف، وقد تُستغل هذه الظروف لأغراض شخصية أو تجارية.

انتشار الظاهرة في باكستان

وتنتشر في باكستان ظاهرة المعالجين التقليديين، ورغم ذلك تختلف الآراء بشأن طرق "العلاج" المعتمدة من قبل هؤلاء المعالجين، التي يعتقد أنها مستوحاة من الطقوس الصوفية، حيث تُظهِر مدارس فقهية إسلامية مختلفة توجهاتها في هذا الصدد.

