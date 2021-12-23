سوريا.. "مدينة جديدة" لإيواء آلاف النازحين قرب الحدود التركية

كشفت وسائل اعلام، النقاب عن مخطط لبناء مدينة جديدة شمال غرب سوريا، على الحدود مع تركيا، لإيواء آلاف العائلات من إدلب والمناطق المحيطة فيها.

موقع المدينة الجديدة لم يتم الكشف عنه، لأسباب أمنية بحسب صحيفة "الإندبندنت"، التي أشارت إلى أن إحدى المؤسسات الخيرية تعمل على بناء مدينة جديدة من الصفر.

وقالت الصحيفة البريطانية إن البلدة الجديدة، ستكون قريبة من الحدود السورية مع تركيا، وستتضمن 1000 منزل لحوالي 6000 نسمة، بالإضافة إلى مدرسة ومستشفى وحديقة عامة ومسجد.

وأوضحت أنه مع استمرار أعمال الإنشاء في تلك المدينة فقد جرى بالفعل الانتهاء من بناء 100 منزل ومن المقرر أن يكون 150 منزلا آخر جاهزين للسكن بحلول فبراير 2022، وجميعها تتألف من غرفتي نوم ومطبخ ومزودة بالكهرباء والمياه الجارية ومرافق أخرى.

وأوضح تشارلز لولي، رئيس قسم المناصرة في "Syria Relief"، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تعمل مع منظمة عطاء الإغاثة التركية غير الحكومية: "إنه أمر ضروري.. فهناك ملايين النازحين السوريين الذين يستحقون العيش في منزل حقيقي"، مضيفا: "لا نريد أن نبني منازل فقط، بل نسعى أيضا لتأسيس مجتمع قادر على تلبية احتياجات الناس الطبية والتعليمية".

مدينة جديدة في "مشهد روحين"

وكانت تركيا قد شرعت في وقت سابق ببناء مدينة جديدة للنازحين السوريين في منطقة مشهد روحين بريف إدلب والتي تبعد حوالي 5 كيلومترات عن الحدود التركية.

وأوضحت “ديلي نيوز” قبل أسابيع أنه تم الانتهاء من بناء حوالي 30.000 من أصل 50.000 منزل من الطوب في منطقة مشهد روحين بريف إدلب .

ولفتت الصحيفة إلى أن حوالي 180 ألف نازح سوري ، بدؤا في العيش ب”المدينة الجديدة

ونقلت الصحيفة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك 6.2 مليون شخص بينهم 2.5 مليون طفل نازح داخل سوريا، وهو أكبر عدد من النازحين داخليًا في العالم.

ونوهت الصحيفة إلى أن إدلب التي كان عدد سكانها في السابق 1.1 مليون نسمة أصبحت مأوى للنازحين بسبب موقعها القريب من الحدود حيث ارتفع عدد سكان المدينة إلى حوالي 5 ملايين نسمة مؤخرًا.