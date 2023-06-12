شاهد فتح السفارة السورية في الرياض

تفقد اليوم الاثنين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مقر سفارة بلاده في العاصمة السعودية الرياض للإطلاع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة واستئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية في أقرب وقت.

ونشرت وزارة الخارجية السورية عبر منصة تويتر عدة صور لزيارة المقداد للسفارة التي ظهرت على أحد جدرانها صورة للرئيس السوري بشار الأسد.

ووصل المقداد إلى الرياض الأحد من أجل المشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك وذلك تلبية لدعوة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ويعد المقداد أول وزير خارجية سوري يزور المملكة العربية السعودية منذ العام 2011، حين في 12 إبريل الماضي.

وكان شارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية التي عُقدت في السعودية في 19 مايو الماضي لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 بعد وقف تجميد مقعد سوريا في الجامعة العربية.