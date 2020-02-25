شاهد: فرار دبابة لقوات الاسد من امام مدرعة تركية

نشر نشطاء شريط فيديو مصور من الجو، يظهر مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب.

وتقول مصادر إعلامية وفق موقع روسيا اليوم إن الدبابة تابعة للجيش السوري، روسية الصنع، بينما تتبع المدرعة للمسلحين في إدلب وهي من صناعة تركية.

وظهرت المدرعة تقطع عشرات الامتار مسرعه باتجاه الدبابة التابعة لمليشيات الاسد والتي تسمرت في مكانها، حيث التفت المدرعة من خلفها فما كان من الدبابة الا ان فرت الى المنطقة الترابية لتدور الى الطريق هاربه ومنسحبه امام المدرعة التركية رغم فارق في الحجم والتسليح والامكانية والاهم الاحقية في المكان