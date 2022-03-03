شجرة معمرة تقتل وتصيب 14 شخصا في مصر

ادى سقوط شجرة معمرة على سيارة نقل ركاب شمالي مصر الخميس، الى مقتل اربعة اشخاص واصابة عشرة اخرين.

وقالت الشرطة ان الحادث وقع على طريق أجا المنصورة، مؤكدة وقوع ضحايا، لكنها لم تحدد عددهم.

وقالت وسائل اعلام ان شجرة معمرة من أحد المشاتل الموجودة على الطريق، سقطت على سيارة محملة بعدد من العمال، مما أدى إلى تحطم السيارة وإصابة الركاب.

ووصلت سيارات الدفاع المدنى والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة.