شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب أريحا

الاحتلال زعم أن الشهيد رفض التوقف على حاجز عسكري للتفتيش

استشهد شاب فلسطيني فجر الأحد برصاص قوات الاحتلال قرب أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت قوات الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس بمركبة كان يقودها، حينما اخترق حاجزا للاحتلال قرب الطريق "90" ورفض التوقف للتفتيش في منطقة الأغوار قرب أريحا. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ولم تؤكد مصادر رسمية فلسطينية النبأ بعد، لكن مصادر إعلامية محلية أشارت إلى الحادثة، وقالت إن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد، وفرضت طوقا أمنيا في مكان الحادث.