صفقة القرن تطبق على ارض الواقع

بدأت منظمة رجافيم الاستعمارية تضع مجموعة من اللافتات التحذيرية على مداخل بعض القرى والبلدات الفلسطينية تحت مسمى حدود الدولة الفلسطينية حسب صفقة القرن .

وتأتي هذه اللافتات في إطار محاولات المستوطين المتطرفين لرسم حدود المناطق التي تريد إسرائيل ضمها في إطار الصفقة .

وهي محاولة استباقية من قبل المستوطن لرسم هذه الحدود قبيل بدء عمل اللجنة الامريكية الإسرائيلية لتحديد ورسم خرائط المناطق التي تريد إسرائيل ضمها من جانب واحد بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية ؛ أما تسميتها بأنها حدود الدولة الفلسطينية فهي ذر للرماد في العيون كما يراها مراقبين دوليين مؤكدين في الوقت ذاته ان هذه الأجراءات التي تقوم بها منظمات الإستيطان هو تصعيد سياسي واستفزاز للفلسطنيين .