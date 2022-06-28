عاجل: حكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

قررت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

اعترافات محمد عادل قاتل طالبة المنصورة

أقر المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله في التحقيقات بارتكابه للواقعة

قال انه ترصد مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي لها، وأعد لذلك سلاحا أبيض "سكينا" وقد باغتها وطعنها عدة مرات وأتبع ذلك بنحرها قاصدا إزهاق روحها.



محمد عادل قاتل نيرة اشرف

النيابة: قتل مع سبق الاصرار

وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمه قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.

وأكدت النيابة العامة أن القاتل "بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث".

وكانت مدينة المنصورة شهدت، الاثنين قبل الماضي، جريمة بشعة بعدما قام طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته بسكين وذبحها أمام بوابة "توشكى" بشارع كلية الآداب، وبعد ذلك تجمهر المارة والأهالي وتمكنوا من السيطرة على المتهم وانهالوا عليه ضربا حتى حضرت الشرطة وأنقذته من أيديهم.