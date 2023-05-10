عطلة رسمية بمناسبة زفاف ولي العهد الاردني الحسين بن عبدالله الثاني

قررت الحكومة الاردنية تعطيل المؤسسات والوزارات والديريات الحكومية يوم الخميس الموافق لـ الاول من حزيران القادم بمناسبة عقد قران ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني

واصدر رئيس الحكومة بشر الخصاونة بلاغاً يقضي "بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الخميس الموافق للأوَّل من حزيران المقبل"

وذلك بمناسبة عقد قِران "صاحب السموِّ الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد، على الآنسة رجوة خالد السَّيف"

كما نصَّ القرار على انهاء دوام الوزارات والمؤسَّسات أعلاه يوم الأربعاء الموافق للحادي والثَّلاثين من أيَّار الحالي عند السَّاعة الواحدة ظهراً مستثنيا الوزارات والدَّوائر الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وختم البلاغ بالقول "يأتي القرار احتفاء بهذه المناسبة العزيزة، ولإتاحة الفرصة للفعاليَّات الرَّسميَّة والشعبيَّة للاحتفال بها".

ووفق التريبات فانه:

سيتم عقد القران في قصر زهران

يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء من دون حضور الاعلام

الاعلاميين حاملي التصريح سيدخلون إلى المركز الإعلامي في حديقة زهران، المقابلة للقصر، او المتابعة على طريق الموكب

يتم تزويد قنوات التلفزة بترددات البث المباشر حال توفرها

يتم تزويد الاعلاميين بمواقع لتحميل الصور من مراسم عقد القران والموكب ومن حفل الاستقبال على حساب Flickr الخاص بالديوان الملكي

وفي آب الماضي أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف ابنة السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني الهاشمي على موقع التدوين "تويتر" قبل دقائق تهنئة خاصة للعاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة نجلهما الامير الحسين بن عبدالله من الأنسة رجوة.

رجوة آل سيف

رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

والدتها: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

مكان وتاريخ الولادة: العاصمة السعودية الرياض في 28 أبريل 1994.

أكملت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية.

وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

الحسين بن عبد الله