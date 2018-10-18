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فرنسا تعلق الزيارات السياسية للسعودية على خلفية قضية خاشقجي

فرنسا تعلق الزيارات السياسية للسعودية على خلفية قضية خاشقجي
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