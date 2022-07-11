فيديو اعترافات ضابط إسرائيلي بحرق جنود صاعقة مصريين أحياء

أفاد ضابط إسرائيلي سابق وشاهد على حادثة احتراق عدد من جنود الصاعقة المصريين بالقرب من القدس إبان حرب 1967 عن تفاصيل المعركة.

وبين العسكري الإسرائيلي السابق، إن الجنود المصريين دخلوا للمنطقة دون تخطيط مسبق ولم يكن لديهم أي خرائط للمنطقة صحيحة، ولم نكن نعلم بوجودهم.

وأشار إلى أنه في يوم المعركة تحركت قافلة دبابات إسرائيلية، وتفاجأت بضربات "آر بي جي" مفاجئة في الليل، وفي صباح اليوم التالي علمنا بوجود مجموعة من القوات التابعة لدولة أخرى تهجم علينا.

ونوه بأن الجنود المتواجدين قاموا بفتح النار وضربهم إلى أنهم انقسموا، حيث توجهت مجموعة إلى إحدى القرى وتمركزت هناك، ومجموعة أخرى دخلت إلى الأراضي المهجورة، وهذه هي المجموعة التي تعرضت للحرق.

وأشار إلى أنهم تعرضوا للحرق نتيجة الضرب المكثف تجاههم، وبعد احتراق الجثث قمنا بحفر حفرة كبيرة ودفنهم فيها.