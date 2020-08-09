فيديو: الـ CNN تستضيف باسيل كممثل للفساد

شنت مذيعة قناة الـ"CNN" بيكي آندرسون هجوماً عنيفاً على رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، بعدما أكدت له ان دعوته لبرنامجها ليس لانه يمثل اللبنانيين، بل حسبما قالت: "في الواقع لأنك لا تمثلهم، بالنسبة لملايين اللبنانيين أنت تمثل محاباة الأقارب وفساد السلطة الحاكمة التي أغرقت البلد في حفرة من اليأس".

استضافت بيكي أندرسون من «السي. أن. أن.» رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل وسألته عن فشل أدائه وفساده ومحسوبياته ودوره ومسؤولية حلفائه، لا سيما حزب الله، تجاه الكارثة التي حلّت باللبنانيين. لم يُجب باسيل على تهم الفساد، بل أصرّ على أنّ حزبه لا يشكّل إلا 20٪ من الحكومة والبرلمان pic.twitter.com/Vr1Ei2q09u — Megaphone (@megaphone_news) August 7, 2020





وإنتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت المذيعة وهي تقول لباسيل: "وتابعت: دعوتك كرئيس أكبر كتلة برلمانية وصاحب نفوذ كبير في الحكومة. دعوتك بصفتك المشرف على وزارة أغرقت البلاد في نصف الدين العام ومنعت الكهرباء عن اللبنانيين لأكثر من عشرين ساعة في النهار".

وختمت: "دعوتك إلى برنامجي لأسألك؛ متى تنوي تحمّل مسؤوليتك الشخصيّة والمهنية عن أزمة اليوم"؟.

