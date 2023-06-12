فيديو صادم يكشف لحظة اختطاف فتاة في طرابلس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يُظهر لحظة اختطاف فتاة من قبل مجموعة مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، وأثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً بين الليبيين، وحتى الآن، لم يتم الكشف عن مصير الفتاة المختطفة.

ويظهر في الفيديو ملثمون يستقلون سيارة رباعية الدفع، وقد أشار ناشطون إلى أنهم ينتمون إلى إحدى المجموعات المسلحة في طرابلس، حيث قام الملثمون بخطف الفتاة من الطريق العام وجبرها على ركوب السيارة بالقوة.

وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تسير بمفردها على شاطئ البحر، قبل أن يقترب منها أحد الملثمين النازل من سيارتهم ويأمرها بالجلوس في السيارة، لكنها ترفض وتحاول الهروب، فيتدخل صديقها ويقتادها بالقوة داخل السيارة.

ليقوم لاحقا أحد الملثمين بقيادة سيارتها التي كانت متوقفة بالقرب منها، وشاهدهم العديد من المارة الذين تابعوا المشهد.

وذُكر أن الحادثة وقعت على طريق الشط في طرابلس، وهو أحد الشوارع الرئيسية والاستراتيجية في العاصمة، ويشهد وجودا كثيفاً للقوات الأمنية.

تلك الأحداث أثارت استنكار الجماهير وأعادت إلى الواجهة قضية الأمن والاستقرار في البلاد.

