كشفت العنزي عن منتج التجميل الخاص بها، وهو عبارة عن "أحمر شفاه"،

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"الفاشينيستا" الكويتية، عهود العنزي، وهي ترمي منتجات تجميل على الفتيات، جدلا واسعا وغضبا كبيرا.

وكشفت العنزي عن منتج التجميل الخاص بها، وهو عبارة عن "أحمر شفاه"، خلال حفل ترويج برعاية شركة "ماك"، في أحد مراكز التسوق.

وتهافت الفتيات للحصول على المنتج بشكل كبير، حيث وثق مقطع فيديو تدافعهن مما اضطر "الفاشينيستا" لتوزيع المنتج مجانا، وذلك من خلال رميه باتجاه الفتيات، والمحظوظة هي التي تلتقط قلم حمرة!

وانتقد رواد مواقع التواصل ما حصل معتبرين ذلك إهانة للفتيات.