قاديروف يرد على إيلون ماسك: لا انصحك بمنافسة بوتين

ناب الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، بالرد على الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الذي عرض مواجهة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في معركة واحدة تحدد مصير أوكرانيا، قائلا إن ماسك سيواجه هزيمة سريعة، وذلك بحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر".

قاديروف: لا انصح ماسك بمنازلة بوتين

وشدد قديروف، وهو حليف لبوتين ويحكم منطقة الشيشان شبه المستقلة في روسيا، على أن بوتين سيطيح بماسك قائلا: "لا أنصحك بالتنافس مع بوتين".

ويساند الرئيس الشيشاني الجيش الروسي قلبا وقالبا وارسل قواته الخاصة للقتال في اوكرانيا دعما للجيش الروسي

وتوسع قديروف بالرد، عبر حسابه في "تيلغرام"، مشيرا إلى مؤهلات بوتين في الجودو، لكنه قال إن هذا ليس السبب الرئيسي لخسارة ماسك، موضحا أن الملياردير الأميركي كان مجرد "رجل أعمال ومدون على تويتر" مقارنة ببوتين، "سياسي عالمي واستراتيجي".

وبدلا من ذلك، اعتبر قديروف أن على ماسك الالتحاق بتدريب في إحدى أكاديميات القوات الخاصة في قديروف أو في "نادي أحمات القتالي"، وهي سلسلة من نوادي الملاكمة الشيشانية التي أسسها وأطلق عليها اسم والده، الحاكم الشيشاني السابق، أحمد قديروف.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elona Musk (@elonmusk) March 14, 2022

ماسك يتحدى بوتين

والاثنين، تحدى ماسك، الملياردير الأميركي الذي يعد أغنى رجل في العالم الرئيس الروسي، في قتال "رجل لرجل"، بحسب ما قال عبر حسابه في تويتر، وذلك للدلالة على تضامنه مع أوكرانيا.

وقال ماسك في تغريدته: "أنا هنا لأتحدى فلاديمير بوتين في قتال رجل لرجل"، وكتب اسم الرئيس الروسي باللغة الروسية فيما كانت بقية التغريدة باللغة بالإنكليزية. وفي تغريدة أخرى كتبها بالروسية، وجه سؤالا لحساب الرئاسة الروسية، قائلا: "هل توافق على منازلتي؟".