قتلى وجرحى من الجيش اليمني في كمين مسلح بمحافظة “أبين”

أفاد مصدر محلي يمني اليوم الأربعاء بسقوط قتلى وجرحى من جنود الجيش اليمني في كمين مسلح استهدف عرباتهم في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال المصدر إن “عدة عربات عسكرية تابعة للجيش اليمني تعرضت لهجوم مسلح من قبل مجهولين في منطقة طاليل الريفية بمحافظة أبين”.

وأضاف المصدر أن المسلحين تمكنوا من الفرار، فيما لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

وتسيطر قوات تابعة للحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على العديد من مناطق محافظة أبين، فيما تنتشر قوات حكومية للجيش اليمني في بعض المناطق هناك.

وتشهد عدة مناطق جنوبية في اليمن، هجمات متكررة يشنها مجهولون، تزامنا مع استمرار التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي اللذين يتقاسمان السيطرة على الأرض.