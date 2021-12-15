قرداحي: مؤامرة حيكت ضدي داخل غرف سوداء.. ولست نادما على تصريحاتي

أكد وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، أنه غير نادم على تصريحاته السابقة بشأن الحرب في اليمن، والتي أثارت أزمة بين لبنان والسعودية والإمارات.

وقال وزير الإعلام الأسبق، أن الضجة التي اثيرت حول تصريحاته كانت محضرة داخل غرف سوداء.

وأشار قرداحي إلى أن تصريحاته المتعلقة باليمن لم تكن تستحق كل تلك الضجة التي أثيرت حولها، وأنه استغرب قوة ردّة الفعل عليها.

تطرق #قرداحي في المقابلة التي ننشرها كاملة غداً الأربعاء إلى حياته السياسية مستقبلاً، وعلاقاته وعلاقة اللبنانيين بدول #الخليج العربي، خصوصاً #السعودية، كما قدم قراءته لسبب ردّة الفعل القوية تجاه تصريحات أدلى بها قبل أن يصبح وزيراً، تخص الحرب في #اليمن. https://t.co/m2btGYe9tC — euronews عــربي (@euronewsar) December 14, 2021

وأكد قرداحي أن مشواره السياسي "لم ينته أبداً، بل بدأ الآن"، ملمحا إلى إمكانية ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان.

وأضاف الوزير المستقيل أخيرا على خلفية الأزمة بين بلاده والسعودية بعد تصريحاته بشأن حق جماعة "أنصار الله" اليمنية الدفاع عن نفسها في الحرب التي تخوضها السعودية ضدها، قال: "لست نادما على شيء".

وأشار في حوار مع فضائية "يورونيوز"، إلى أن بعضهم "توهّم" أن بإمكانه "مضايقته" في الحياة السياسية

وشدد على رأيه في الحرب على اليمن "لا يستحق هذه الضجة"، لافتا إلى أن تصريحاته كانت عن "حسن نية".