قطر تمنح الصومال 68 سيارة مدرعة

امير قطر الشيخ تميم بن حمد

قالت وزارة الدفاع القطرية إن قطر منحت 68 سيارة مدرعة للصومال يوم الخميس، وذلك في إشارة إلى أن الدوحة تسعى جاهدة لاكتساب نفوذ في الدولة الإفريقية في وقت يتعرض فيه دور منافستها الإمارات لضغوط.

ورفض الصومال الانحياز إلى أي طرف في الأزمة بين قطر والسعودية المتحالفة مع الإمارات.

لكن العلاقات مع الإمارات توترت بسبب استثماراتها في منطقة أرض الصومال الانفصالية. وفي أبريل نيسان أنهى الصومال برنامجا إماراتيا لتدريب بعض قواته.

وقالت وزارة الدفاع القطرية إن من شأن السيارات المدرعة التي تم تسليمها يوم الخميس في مقديشو "أن تشد من عضد مؤسسات الدولة" الصومالية التي تكافح متشددين إسلاميين.