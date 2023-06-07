قوات حميدتي تقتحم سفارتي الصين وفلسطين ومنزل سفير عمان

اقتحمت قوات الدعم السريع الذي يقودها محمد دقلو الملقب بـ حميدتي سفارلاتي فلسطين والصين كما اقدمت على نهب منزل سفير سلطنة عمان في العاصمة الخرطوم

ووصفت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأربعاء، هذا العمل بالارهابي ودعت دول العالم للتصدي لتلك التجاوزات في الوقت الذيادانت بشدة "الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والاعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية".

واشارت الخارجية السودانية الى ان قوات حميدتي المتمردة تمكنت من سرقة عدد من السيارات الدبلوماسية من مقر السفارة الصينية والعبث بالمستندات وتخريب الأثاث.

⭕️ مليشيا الدعم السريع المتمردة، تغلق كبري الحلفايا وتمنع المواطنين من الخروج من الخرطوم #جرائم_الدعم_السريع pic.twitter.com/nO2jhkzPXz — 𝕐𝕒𝕤𝕚𝕣 𝕄𝕠𝕤𝕥𝕒𝕗𝕒 (@YASIR_MOS91) June 7, 2023

فيما اقتحمت منزل السفير ومقر سفارة دولة فلسطين للمرة الرابعة وقامت بتكسير الأبواب وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأموال نقدية خاصة بتسير السفارة بعد ضرب وتعذيب العمالة المحلية المتواجدة في المكان

وقالت الوزارة ان المليشيا المتمردة اقدمت على اقتحام منزل سفير سلطنة عمان وسرقة السجاد والأثاث والمقتنيات الثمينة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية".

وكانت وزارتي الدفاع والخارجية في السودان قد اتهمت القوات المتمردة بانتهاك حرمة عشرات السفارات من خلال اقتحامها ونهب ما فيها

ومنذ 15 أبريل/نيسان، الماضي اندلعت معارك ضارية تخللتها عدة هدن بين الجيش السوداني الذي يقوده وزير الدفاع ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه في المجلس وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.