كيف علق تركي آل الشيخ بعد إقرار السعودية بمقتل خاشقجي

المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ

علق المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على القرارات الملكية السعودية، بإقالة صديقه سعود القحطاني، بعد إقرار السعودية بمقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول.

وغرد آل الشيخ على “تويتر” قائلا: “مملكة العدل السعودية، العدل أساس الملك.. والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت، ستبقى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد — حفظهما الله — في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيض الأعداء.”

وأقال العاهل السعودي المستشار سعود القحطاني المعروف بوزير الذباب الإلكتروني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما على خليفة مقتل خاشقجي، وإقرار السعودية بمقتله رسميا، بعد ان كانت تصر على انه غادر مبنى القنصلية بعد إنهاء إجراءات معاملة خاصة به، وتنفي اي صلة لها باختفائه في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي، بينما أكدت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات “مفصلة وفورية” عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.