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كيف علق وزير تعليم السعودية على حديث ابن سلمان عن الإخوان؟

كيف علق وزير تعليم السعودية على حديث ابن سلمان عن الإخوان؟
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