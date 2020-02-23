لبنان.. إصابة خمسة اشقاء بانفجار قنبلة ألقاها أحدهم إثر "خلاف" عائلي

اصيب خمسة اشقاء بجروح مختلفة جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها أحدهم إثر شجار اندلع بينهم الاحد، داخل منزلهم في مدينة طرابلس اللبنانية، بحسب ما ذكرته وسائل اعلام.

وقالت صحيفة "النهار" ان المدعو (م. ش.) ألقى "قنبلة داخل منزله، إثر خلاف مع أشقائه، في شارع الثقافة بطرابلس، ما أدّى إلى انفجارها واصابته مع أربعة من أشقائه".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها أنّه تمّ توقيف ملقي القنبلة من قبل فصيلة التل، مؤكدةً أنّ "دوافع ملقي القنبلة شخصية".

من جهتها، أعلنت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة، في بيان، أنّه "دوّى انفجار ناجم عن إلقاء قنبلة دوّى داخل أحد المنازل في شارع الثقافة، ممّا أدّى إلى إصابة 3 نساء ورجلين اثنين بجروح متوسطة؛ وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية والصليب الأحمر اللبناني على إسعافهم ونقلهم إلى مستشفيات المنلا والإسلامي الخاص والنيني للمعالجة".

