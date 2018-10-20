ماليزيا تدعم جهود روسيا في سوريا

وزراء دفاع بلدان آسيان وشركائهم، سنغافورة، 20 أكتوبر 2018

أعلن وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، أن بلاده تدعم عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها روسيا على الأراضي السورية.

وقال سابو أثناء لقائه مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، في سنغافورة: "إننا ندعم الجهود الروسية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب في سوريا والعمل الذي تقوم به بلادكم لإحياء سوريا".

وكان وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيوايا، عبر في وقت سابق من هذا اليوم في محادثاته مع الوزير شويغو عن ثقته بأن يجري لقاؤه الجديد مع نظيره الروسي في الأراضي اليابانية.

وأضاف: "إنني على يقين بأننا سنتمكن من الحفاظ على العلاقات الدافئة التي تكونت بينكم (وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو) وبين وزير الدفاع الياباني السابق، وتعزيزها".

هذا وناقش شويغو أثناء اجتماعه مع وزير دفاع كوريا الجنوبية، جونغ كيونغ دو، مسائل الأمن في جنوب شرق آسيا وخاصة في شبه الجزيرة الكورية.