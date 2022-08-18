محاولة للخروج من المأزق السياسي في العراق.. الحكيم في السعودية

استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، مساء أمس الأربعاء، زعيم "تيار الحكمة" العراقي، عمار الحكيم، في مطار "الملك عبد العزيز الدولي" بمدينة جدة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، والسفير العراقي لدى المملكة عبد الستار هادي الجنابي، ومسؤولين آخرين من البلدين، كانوا في استقبال "الحكيم".

وتأتي زيارة "الحيكم" للسعودية، بعد مشاركته بالحوار الوطني لزعماء القوى السياسية، والرئاسات في العراق، يوم أمس الاربعاء، في محاولة للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد.

وتداولت وسائل إعلام عراقية، أنباء غير رسمية، بأن الحكيم سيلتقي خلال تواجده بالمملكة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال مصدر دبلوماسي في السفارة السعودية لدى العراق في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن سبب الزيارة هو رغبة من الإطار التنسيقي بدخول المملكة كوسيط بينه وبين مقتدى الصدر.

ورجح الدبلوماسي السعودي الذي طلب عدم ذكر لأنه غير مخوّل بالتصريح، أن القيادة السياسية في المملكة لن تقحم نفسها بالشأن العراقي الداخلي ولن تقوم بدعم جهة ضد جهة أخرى، إلا أنها لن تمانع في زيارة أي وفد عراقي للمملكة.

وعن بداية تواصل الحكيم مع السعودية وإبداء رغبته في الزيارة؛ قال الدبلوماسي السعودي؛ إن الحكيم تواصل قبل 10 أيام مع دبلوماسي سعودي في أربيل، وأبلغه أنه يعتزم زيارة الرياض بخصوص الأزمة السياسة وتحركات الصدر مؤخرا.