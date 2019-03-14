مذيع أمريكي: العراقيين قردة

مذيع أمريكي يهاجم العراقيين ويصفهم بـ"القردة"

وجّه تاكر كارلسون مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ومقدم برنامج يحمل اسمه إهانات عنصرية للعراق والعراقيين خلال نقاش سابق خاضه، وتم تسريب مقاطع منه مؤخرا.

ونشرت مؤسسة Media Matters سلسلة مقاطع صوتية لكارلسون وهو يوجه عبارات مسيئة لمختلف فئات المجتمع.

وبين التسجيلات مقطع يعود لعام 2008، وصف فيه العراق بأنه "مكان مقرف ومليء بمجموعة من القردة البدائية شبه الأمية، ولهذا السبب لم يكن الأمر يستحق غزوه".

وتابع: "ليس لدي أي تعاطف مع العراقيين، لأنهم لا يستخدمون ورق الحمام أو يتناولون الطعام بالشوكة وعليهم أن يصمتوا ويطيعوا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنقاذ العراق إلا "بطريقة ما، فيما قرّر العراقيون أن يتصرفوا مثل البشر". وتعرضت قناة فوكس "نيوز" لفترة طويلة لتداعيات هذه التصريحات المثيرة، أججتها قبل أيام مذيعة القناة جينين بيرو التي هاجمت عضو الكونغرس المسلمة إلهان عمر، منتقدة حجابها الذي اعتبرته مظهرا منافيا للدستور الأميركي.