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مستوطن يقتل فلسطيني بعد عراك بالايدي

تاريخ النشر: 06 أيّار / مايو 2023 - 04:38
اطلاق النار على الشاب الفلسطيني ديار عمري "19 عامًا" بقرية صندلة
اطلاق النار على الشاب الفلسطيني ديار عمري "19 عامًا" بقرية صندلة

اقدم مستوطن اسرائيلي على اطلاق النار على الشاب الفلسطيني ديار عمري "19 عامًا" بقرية صندلة بالداخل المحتل مما ادى الى استشهاده على الفور 

واوضحت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي العراك بين المستوطن الذي يبدو انه متدين ، والشاب الفلسطيني ، حيث طرح الاخير الاول على الارض وتركه واتجه الى سيارته قبل ان يسحب المستوطن مسدسه ويطلق عده رصاصات على  الشاب ديار عمري ويرديه على الفور 

 

 

 

 


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