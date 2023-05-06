مستوطن يقتل فلسطيني بعد عراك بالايدي

اقدم مستوطن اسرائيلي على اطلاق النار على الشاب الفلسطيني ديار عمري "19 عامًا" بقرية صندلة بالداخل المحتل مما ادى الى استشهاده على الفور

واوضحت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي العراك بين المستوطن الذي يبدو انه متدين ، والشاب الفلسطيني ، حيث طرح الاخير الاول على الارض وتركه واتجه الى سيارته قبل ان يسحب المستوطن مسدسه ويطلق عده رصاصات على الشاب ديار عمري ويرديه على الفور

#فيديو.. مستوطن إسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني من بلدة صندلة بالداخل المحتل بعد عراك بينهما في الشارع. pic.twitter.com/q5NZhoOQvG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 6, 2023