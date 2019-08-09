مصابو إطلاق النار بتكساس رفضوا مقابلة ترامب

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن المصابين الثمانية الذين يخضعون للعلاج، جراء إصابتهم في عمليات إطلاق النار على خلفية عنصرية الأسبوع الماضي، لم يوافقوا على مقابلة الرئيس دونالد ترامب، خلال زيارته للمدينة الأربعاء الماضي.

وقالت المتحدثة باسم المركز الطبي الجامعي في "إل باسو" بتكساس في تقرير ترجمته "عربي21"، إن هذا الوقت "حساس للغاية بالنسبة للمصابين وبعضهم لا يريد مقابلة ترامب، والبعض الآخر لا يريد زوارا على الإطلاق، في حين أن شخصين فقط عادا للمستشفى لرؤية الرئيس".

من جانبه كان البيت الأبيض وصف استقبال سكان "إل باسو" ودايتون بولاية أوهايو لترامب، بـ"الحار" في مناطق شهدت هجومين، أسفرا عن سقوط أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى، من مسلحين يناصران دعوات تفوق العرق الأبيض.

وكان ترامب هاجم وسائل إعلام أمريكية، واتهمها بخلق "أنباء كاذبة"، من أجل محاولة التقليل من قيمة رحلته لمواقع الهجمات.

وشهدت زيارة ترامب لـ"إل باسو" احتجاجا من قبل معارضيه، الذين ربطوا بين البيان العنصري الذي قال فيه منفذ أحد الهجومين إنه "غزو لأصحاب الأصول الإسبانية للبلاد"، وبين تعليقات عنصرية لترامب ضد المهاجرين.

من جانبه ربط المرشح الرئاسي والنائب السابق بيتو أورورك عن تكساس، وهو أحد سكان "إل باسو" موقع أحد الهجومين بين خطابات ترامب، وحديث مطلق النار وقال، إن الرئيس "غير مرحب به في المدينة"، بما يتناقض مع محاولة البيت الأبيض إظهار حجم الترحيب الكبير الذي لقيه خلال الزيارة.

وكان نائب الرئيس السابق، والمرشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة، جو بايدن هاجم الرئيس دونالد ترامب واتهمه بـ"العنصرية وبث الكراهية".

واستخدم بايدن تعابير قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابيّة في بيرلينغتون بولاية أيوا، قائلا إنّ ترامب "تبنّى علنا ودون وازع، الاستراتيجيّة السياسيّة المتمثّلة بالكراهية والعنصريّة والقسمة".

وندّد بايدن بالخطاب "السامّ" لترامب، قائلا: "سواء بلغة واضحة أو مشفّرة، أجّج هذا الرئيس سعير تفوّق العرق الأبيض في هذه البلاد".

وأردف: "لدينا مشكلة مع هذا المَدّ المتصاعد لتفوّق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يُشجّعه".