مصادر: السعودية تصنع صواريخ باليستية بمساعدة الصين

كشفت مصادر مطلعة، النقاب عن معلومات تفيد بأن السعودية تعمل بنشاط لتصنيع الصواريخ الباليستية بمساعدة الصين، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية

وقالت "سي إن إن"، أن صورا للأقمار الصناعية تظهر موقعا واحدا على الأقل في السعودية، يقوم حاليا بتصنيع الأسلحة، وأنه يتم بالفعل تصنيع صواريخ باليستية في موقع تم إنشاؤه مسبقًا بمساعدة صينية.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن ثلاثة مصادر، قالت إنها مطلعة على المعلومات الاستخباراتية، أن السعودية لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن، رغم أنه من المعروفة أن المملكة اشترت صواريخ باليستية من الصين في الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أنه وفقًا للخبراء الذين حللوا الصور، ومصادر أكدت أن هذه الصور والمعلومات تعكس تطورات تتفق مع أحدث تقييمات الاستخبارات الأمريكية

صور الأقمار الصناعية

وزعمت الشبكة أن صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت"، وهي شركة تصوير تجارية، بين 26 أكتوبر و9 نوفمبر الماضي، أظهرت حدوث عملية حرق في منشأة بالقرب من الدوادمي غرب الرياض.

وقال باحثون في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، للشبكة إن الصور "أول دليل لا لبس فيه على أن المنشأة تعمل لإنتاج صواريخ".

وأكدت المصادر المطلعة للشبكة، "أنه تم إطلاع المسؤولين الأمريكيين في العديد من الوكالات، بما في ذلك مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في الأشهر الأخيرة على معلومات استخبارية سرية تكشف عن عمليات نقل متعددة واسعة النطاق لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية الحساسة بين الصين والمملكة العربية السعودية".

وأكدت الشبكة أنه بذلك "تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن أسئلة ملحة بشكل متزايد حول ما إذا كان التقدم السعودي في مجال الصواريخ الباليستية يمكن أن يغير بشكل كبير ديناميكيات القوة الإقليمية ويعقد الجهود لتوسيع شروط الاتفاق النووي مع إيران ليشمل قيودًا على تكنولوجيا الصواريخ الخاصة بها، وهو هدف تشترك فيه الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل ودول الخليج".

إيران والسعودية

وقال خبراء للشبكة إن "إيران والسعودية عدوان لدودان ومن غير المرجح أن توافق طهران على التوقف عن صنع الصواريخ الباليستية إذا بدأت السعودية في تصنيع صواريخها".

ومن جانبه أكد مسؤول كبير في إدارة بايدن للشبكة على أن "الأمر كله يتعلق بالمعايرة"، في وقت امتنع مجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق.

فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للشبكة في بيان ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي عمليات نقل لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية الحساسة بين الصين، قال إن "البلدين شريكان استراتيجيان شاملان (…) وحافظا على تعاون ودي في كل المجالات، بما في ذلك مجال التجارة العسكرية".

وأكد متحدث الخارجية الصينية أن "مثل هذا التعاون لا ينتهك أي قانون دولي ولا ينطوي على انتشار أسلحة الدمار الشامل".

بينما لم ترد الحكومة السعودية وسفارة المملكة في واشنطن على طلب الشبكة الأمريكية للتعليق على هذه المعلومات