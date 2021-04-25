مصر تنهي العام الدراسي لصفوف النقل والسيسي يتلقى اللقاح

أعلنت مصر الأحد، انتهاء العام الدراسي الحالي لـ“صفوف النقل“، مع نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري، فيما استثني من القرار المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، صورة للرئيس السيسي أثناء تلقيه اللقاح.

وأوضح السفير راضي أن السيسي حصل على اللقاح في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

وكانت مصر قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي، فتح باب التسجيل للمواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، بشكل رسمي، من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك.

إنهاء العام الدراسي لـ"صفوف النقل" أواخر الشهر

الى ذلك، أعلنت مصر الأحد، انتهاء العام الدراسي الحالي لـ“صفوف النقل“، مع نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري، فيما استثني من القرار المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وجاء القرار في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمصر.

وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر ”سيتم عقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل/ نيسان الجاري في أيام 26، 27، 28، وفقا للجداول المعلنة، لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية“.

ولفتت الوزارة إلى ”استكمال العام الدراسي لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة، على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريا، وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية“.

وأضافت أن ”المدارس الدولية تستكمل الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقا، مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم، وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم عن بعد“.

وقررت رئاسة الجمهورية المصرية، في وقت سابق من يوم الأحد، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من اليوم؛ وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الراهنة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و39 وفاة.