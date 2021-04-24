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سوهاج: وفاة 5 اطباء واغلاق الكنائس نتيجة تفشي كبير للكورونا

منشور 24 نيسان / أبريل 2021 - 06:33
تعليق الصلاة في الكنائس
تعليق الصلاة في الكنائس

أعلنت نقابة الأطباء، في محافظة سوهاج الأسبوع الماضي، أن خمسة أطباء توفوا خلال ثلاثة أيام متأثرين بإصابتهم بالفيروس، الأمر الذي دفع نقيب الأطباء في محافظة سوهاج للمطالبة، عبر منشور على صفحته على فيسبوك، بفرض حظر تجول في المحافظة.

الصحة: الوضع طبيعي

ونفت وزيرة الصحة المصرية، السبت، صحة تقارير أشارت إلى تردي الأوضاع الصحية في محافظة سوهاج بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وقالت الوزيرة هالة زايد، "ذهبت على رأس وفد الأسبوع الماضي إلى سوهاج والمحافظات الأخرى، والوضع مختلف عما يحكي عنه البعض، والأطقم متواجدة هناك بالفعل".

ووصف رئيس جامعة سوهاج، الوضع الصحي في المحافظة "بالأزمة الكبيرة"، وأضاف في منشور على فيسبوك أنه "ليس عيبا ولاجريمة أن نعترف بزيادة الإصابات في سوهاج، فالاعتراف بالوضع الحقيقي في المحافظة يدعونا إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية".

 

تعليق الصلاة في الكنائس

وقررت الإبراشية القبطية في سوهاج تعليق الصلاة في كنائس المحافظة وإيقاف الخدمات والأنشطة الكنسية، بما فيها احتفالات عيد القيامة، باستثناء قداسات الآحاد على أن تقتصر على الكاهن واثنين من الشمامسة لمنع تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا.

وزارة الصحة المصرية بدورها نفت كل الأخبار المتداولة عن الإصابات بالوباء في محافظة سوهاج، وذكرت أنها وسعت مؤخرا طاقة المستشفيات الاستيعابية التي تستقبل مرضى كورونا في المحافظة، وهناك 17 مستشفى حاليا لاستقبال حالات كورونا في سوهاج، مزودة بوحدات العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي وإسطوانات الأكسجين. كما ضوعف عدد فرق العزل المنزلي ليصل إلى 100 فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لمرضى كورونا من الحالات البسيطة في المنازل، بجانب تكثيف حملات التوعية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

 

تحذير مواقع التواصل الاجتماعي

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول أي معلومات دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة.

وتشهد مصر تزايدا ملحوظا في الأعداد الرسمية المسجلة يوميًا لإصابات فيروس كورونا خاصة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.


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