مفتي سلطنه عمان يبشر بزوال الاحتلال الإسرائيلي

بشر مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بـ"زوال المحتل" من خلال استشهاده بآيات من القرآن الكريم.
وأشاد مفتي السلطنة عبر منشور له على صفحته على منصة تويتر بالمقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن آيات الله لا زالت تتوالى مُنذرة الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرا المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون.
ودعا الخليلي عبر بيانه "المحتلين" في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، إلى "أن يتعجلوا إنهاء الاحتلال" محذرا من عاقبة لا يعلمها إلا الله على حد قوله..
وحذر مفتي سلطنة عمان الموالين لهم أن يفكروا في مآلهم، مطالبا المجاهدين في ذات الوقت أن يمضوا قدماً، فإن الله معهم.
ما تزال آيات الله تتوالى مُنذرةً الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرة المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون.— أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 8, 2023
فعلى المحتلين أن يتعجلوا إنهاء الاحتلال، وعلى الموالين لهم أن يفكروا في مآلهم، وعلى المجاهدين أن يمضوا قُدُما، فإن الله معهم. pic.twitter.com/saGVHaNXKw
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