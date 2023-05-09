مفتي سلطنه عمان يبشر بزوال الاحتلال الإسرائيلي

بشر مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بـ"زوال المحتل" من خلال استشهاده بآيات من القرآن الكريم.

وأشاد مفتي السلطنة عبر منشور له على صفحته على منصة تويتر بالمقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن آيات الله لا زالت تتوالى مُنذرة الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرا المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون.

ودعا الخليلي عبر بيانه "المحتلين" في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، إلى "أن يتعجلوا إنهاء الاحتلال" محذرا من عاقبة لا يعلمها إلا الله على حد قوله..

وحذر مفتي سلطنة عمان الموالين لهم أن يفكروا في مآلهم، مطالبا المجاهدين في ذات الوقت أن يمضوا قدماً، فإن الله معهم.