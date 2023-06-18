مقتل 3 اشقاء برصاص الثأر في صعيد مصر

اسفرت جريمة ثأر جديدة شهدتها مدينة سوهاج في صعيد مصر عن مقتل ثلاثة اشقاء برصاص اثنين من ابناء عمومتهم بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية الاحد.

وقال موقع "مصر تايمز" ان المئات من اهالي سوهاج شيعوا الاحد، جثامين الاشقاء الثلاثة الذي راحوا ضحية جريمة الثار المتأصلة في ثقاقة جنوب الصعيد المصري.

واوضح الموقع ان احد مرتكبي جريمة الثار اقدم بمساعدة شريكه على قتل ابناء عمومتهما انتقاما لابيه الذي كان لقي مصرعه اثر خلاف على قطعة ارض بمركز العسيرات جنوب المحافظة عام 2018.



وكلا القاتلين طالبان في المرحلة الثانوية، وسبق لهما ان حاولا تنفيذ الجريمة عدة مرات في السابق لكنهما فشلا.

وتقول رواية ان احدهما تشاجر مع الضحايا الذين اعترضوا على قيامه بالسباحة في مياه قريبة من منزلهم، قبل ان يستنجد بابن عمه ويقوما معا باطلاق النار وقتل الاشقاء الثلاثة الذين تتراوح اعمارهم بين 23 و38 عاما.

صعيد.. مقتل ثلاثة أشقاء مصريين بدافع الثأرhttps://t.co/t9BvSoNQAk pic.twitter.com/scSCgFMWPI — مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي (@MENAMMONITOR) June 18, 2023

قالت مصادر امنية ان شقيقا رابعا لهم اصيب بالرصاص في قدمه ما استدعى بترها لاحقا.

ولم توضح المصادر ما اذا كان تم القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة

وكان 3 أشقاء اخرين لقوا مصرعهم بالرصاص في محافظة سوهاج الاثنين الماضي، وايضا على يد ابن عمومتهم.

وقال مركز شرطة دار السلام ان الجريمة وقعت في قرية أولاد سالم بحري التابعة لدائرة مركز المحافظة، واسفرت عن مقتل الاشقاء الذين تتراوح اعمارهم بين 17 و22 عاما، وذلك جراء خلافات لم تكشف طبيعتها.