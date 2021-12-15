مقطع فيديو يظهر سيف الاسلام محاطا بحراس ومرافقين في سبها

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع ليبية، سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو محاطا بمجموعة من الحراس والمرافقين، لحظة خروجه من مقر المفوضية العليا للانتخابات، في مدينة سبها، عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وركب سيف الإسلام مع بعض الحراس الذين يرتدون الزي العسكري سيارة دفع رباعي انطلقت به مغادرة المكان.

الجنائية الدولية

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية دول العالم بالتعاون لاعتقال نجل القذافي، وذكرت -في تغريدة لها على تويتر- أن "سيف الإسلام لا يزال طليقا وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية".

ووفق موقع المحكمة الجنائية الدولية فإن مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي صدرت في 27 يونيو/حزيران 2011، وهو ليس معتقلا.

Saif #Gaddafi remains at large. He is suspected of crimes against humanity committed in #Libya. #ICC relies on State cooperation worldwide to arrest & transfer him to the Court. Learn more ➡️ https://t.co/3oo1aFdH9x #justicematters #buildingsupport pic.twitter.com/O41YX0sBiG — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 12, 2021

وكانت محكمة سبها (جنوب) قررت في وقت سابق إعادة سيف الإسلام بشكل نهائي إلى السباق الانتخابي، رافضة مضي مفوضية الانتخابات قدما في إجراءات استبعاده من قائمة المرشحين.

وتضم قائمة المرشحين أيضا اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

مرشحي الرئاسة الليبية

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات "قائمة أولية" بـ73 مرشحا للرئاسة، بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط دعوات لتأجيل الموعد، في ظل نزاعات مستمرة بشأن القواعد الانتخابية والمرشحين البارزين المتنازع على قبولهم.