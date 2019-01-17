مليشيا الحوثس تهاجم موكب رئيس المراقبين في الحديدة

ووصف بادي ما حدث بـ"تطور خطير".

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن موكب رئيس بعثة المراقبين الأممية في محافظة الحديدة اليمنية باتريك كاميرت تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين من جماعة "أنصار الله" الحوثية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن بادي قوله إن الهجوم على كاميرت وقع عقب اجتماعه مع ممثلين عن الحكومة اليمنية في مدينة الحديدة.

ووصف بادي ما حدث بـ"تطور خطير".

ودعا بادي الأمم المتحدة إلى أن تكون "أكثر حزما" مع الحوثيين، متهما إياهم بأنهم "غير جديين" في التعامل مع ملف الأسرى والمعتقلين.

من جانبها، أكدت المنظمة الأممية عبر حسابها في "تويتر" سلامة فريقها في الحديدة بعد إطلاق النار على الموكب.

يأتي ذلك في وقت تعقد فيه اجتماعات بين وفدين من الحكومة اليمنية والحوثيين بالأردن تحت الرعاية الأممية لبحث آلية تنفيذ اتفاق السويد الموقع بين طرفي النزاع اليمني، وتحديدا سبل تبادل الأسرى.

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم الأربعاء بالإجماع مشروع قرار بريطاني يقضي بنشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين في اليمن.