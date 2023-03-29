مهاجران كوبيان يتسللان بطائرة شراعية إلى الولايات المتحدة (فيديو)

البوابة - تمكن مهاجران كوبيان، من التسلل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بطريقة وصفت بالجريئة، بعد أن حلقا بطائرة شراعية هبطت في أحد المطارات الأمريكية جنوب ولاية فلوريدا.

ويظهر مقطع فيديو، نشر على شبكة "سي أن أن" الأمريكية، تحليق الطائرة الشراعية التي كانت مزودة بمحرك، فوق المباني، قبل أن يهبطا داخل المطار بغرض الهجرة.

وهبط المهاجران الكوبيان، صباح يوم السبت 25 مارس، في مطار كي ويست الدولي، جنوب فلوريدا، دون وقوع إصابات، وفقا لمكتب عمدة مقاطعة مونرو.

وقال مكتب العمدة، إنه تم تسليم المهاجرين إلى مراقبة الحدود الأمريكية، مشيرا إلى أنه لم تقع حوادث أو أي اصابات جراء هبوط الطائرة الشراعية.

واتهم نادي الطيران في كوبا، المهاجرين الذين تسللا إلى الولايات المتحدة، بسرقة الطائرة الشراعية، التي كانت تستخدم من قبل السائحين للرحلات الجوية على الشاطىء.

وقال النادي: "إن الشخصين الهاربين كانت لديهما أفكار أخرى، حيث تمكنا من استخدامها للوصول إلى الولايات المتحدة جوا".